Diretor da penitenciária de Pedrinhas é preso no MA

Ele foi preso no horário de trabalho na sede da Cadet, em Pedrinhas, sob a acusação de ter recebido suborno para garantir a libertação e três presos que estavam detidos a prisão que ele dirigia.

Segundo o delegado Luís Jorge, da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic) do Maranhão, a atuação de Claúdio Henrique despertou suspeita porque os investigadores que participaram da operação notaram havia saída de detentos pela porta da frente, além dos alvarás de soltura falsificados. Ainda de acordo com o delegado, entre ações do diretor, estava a fraude nas informações no sistema do presídio.