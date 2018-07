Diretor da Vai-Vai reconhece que escola 'acelerou' O diretor-geral de carnaval da Vai-Vai, Lourival de Almeida Campos, reconheceu há pouco que a escola foi obrigada a acelerar o passo na parte final do desfile para não estourar os 65 minutos a que tinha direito. Por conta disso, o quinto carro alegórico da escola do bairro do Bixiga se "descolou" do restante dos integrantes.