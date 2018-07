Diretor da Vale vê minério bastante volátil até ajuste

"Quem não tiver nervos de aço --ou de ferro-- e competitividade de custos vai ter que mudar de ramo", disse o executivo à Reuters.

O preço do minério de ferro na China voltou a cair abaixo de 100 dólares por tonelada nesta quarta-feira, após romper esse nível na terça-feira pela primeira vez desde meados de agosto, segundo um índice referencial.

A Vale é a maior produtora global de minério de ferro.

O preço do minério de ferro, que lidera a pauta de exportação do Brasil, deve continuar volátil até que a China (principal importadora global) reduza o nível de estoques do produto, num processo que pode ser concluído até o final do ano, preveem especialistas, que também acreditam em firmeza do mercado.

(Por Sabrina Lorenzi)