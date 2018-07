Diretor da Williams põe em dúvida futuro de Bruno Senna

O austríaco, cada vez mais citado como futuro sucessor do fundador Frank Williams como chefe da equipe, disse ao site oficial da categoria (www.formula1.com) que a decisão sobre os pilotos para 2013 ainda não foi tomada.

"Estamos dando diferentes olhadas sobre o assunto, mas no minuto em que discutirmos isso vamos bagunçar as coisas para Pastor e Bruno -- e talvez para outros com quem tentemos conversar", disse Wolff. "Eu daria mais um mês antes de termos uma primeira ideia do que queremos."

A Williams tem como piloto reserva e de testes o jovem finlandês Valtteri Bottas, empresariado por Wolff, e forte candidato a assumir uma vaga de titular na escuderia.

Maldonado traz consigo um vultoso patrocínio da estatal de petróleo do seu país, a PDVSA e além disso deu à Williams sua primeira vitória em um GP desde 2004, na corrida deste ano na Espanha.

Mas ele também se envolveu em vários incidentes nas pistas, levando-o a sofrer punições e a perder pontos preciosos para a equipe.

Wolff, que em julho assumiu o cargo de diretor-executivo, deixou claro que espera a permanência de Maldonado na equipe. "Vamos levar o carro para 2013, então eu gostaria de nos ver mais regularmente na zona de pontos. Tomara que Pastor continue conosco e tenha aprendido as lições -- então o próximo passo lógico seria estar entre os seis primeiros no Mundial de Construtores, ou mesmo entre os cinco melhores."