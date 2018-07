Diretor de Bangu 3 é executado a tiros no Rio O diretor do presídio de segurança máxima Bangu 3, zona oeste do Rio de Janeiro, foi executado com vários tiros quando ia para o trabalho na manhã desta quinta-feira, de acordo com a secretaria de Administração Penitenciária do Estado Segundo testemunhas, o carro em que estava o tenente-coronel José Roberto Lourenço foi abordado por bandidos que estavam em outros veículos na Avenida Brasil, altura do bairro de Deodoro. Eles efetuaram ao menos 30 tiros contra o carro do diretor de Bangu 3. Peritos que estão no local disseram que uma análise preliminar mostra que podem ter sido disparados mais de 60 tiros. Lourenço morreu no local, de acordo com a polícia. Os bandidos fugiram e a polícia está no local à procura de provas que possam dar pistas sobre os autores dos disparos. No presídio Dr. Serrano Neves, conhecido como Bangu 3, estão detidos bandidos considerados de alta periculosidade, como traficante de drogas. O presídio tem capacidade para aproximadamente 450 detentos. Não é a primeira vez que um diretor de um presídio de segurança máxima é executado no Rio. O caso mais notório foi o de Sidnéia Santos, ex-diretora de Bangu 1, que foi morta em 2000 na porta de casa. (Por Rodrigo Viga Gaier)