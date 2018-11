Diretor de basquete do Palmeiras morre em roubo em SP O diretor-adjunto das equipes de basquete da Sociedade Esportiva Palmeiras foi morto ontem à noite ao ser abordado por criminosos próximo do Tênis Clube Paulista, na região do Paraíso, zona sul de São Paulo. José Francisco Fappi havia acabado de estacionar seu carro quando pelo menos dois homens o surpreenderam e anunciaram o assalto. Não há informações se a vítima reagiu. Os ladrões atiraram contra o ex-atleta, que foi atingido na artéria aorta. Mesmo levado ao pronto-socorro do Hospital do Servidor Público Municipal (PS Vergueiro), ele não resistiu e morreu.