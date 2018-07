Diretor de ferrovias também deixa o Dnit após denúncia

Souza Neto é mais um diretor a deixar o órgão após denúncia da revista Veja sobre suposto esquema de cobrança de propinas em contratos na área de transportes que beneficiariam o Partido da República (PR), que nega as acusações.

O caso provocou a saída do ex-ministro Alfredo Nascimento e do ex-diretor-geral do Dnit, Luiz Antonio Pagot, além de vários outros integrantes da pasta.

Com o pedido de exoneração do diretor de Infraestrutura Ferroviária, agora resta apenas um dos sete titulares que formavam o colegiado de diretores do Dnit, Jony Vale Lopes, o diretor de Planejamento e Pesquisa e servidor de carreira.

A presidente Dilma Rousseff determinou ao novo ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, que fizesse uma limpeza ética na área de transportes.

(Reportagem de Leonardo Goy)