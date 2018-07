Diretor de instituto assume comando da PM do Rio O comando geral da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro foi substituído hoje. O coronel Gilson Pitta Lopes deixou o cargo e em seu lugar assumiu coronel Mário Sérgio de Brito Duarte, segundo informações da Secretária de Segurança Pública do Estado (SSP). Atual diretor-presidente do Instituto de Segurança Pública (ISP), Duarte foi comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do batalhão da Maré e teve passagens pelo interior do Estado. Mais recentemente, ele foi superintendente da subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO).