Diretor de Penitenciária na BA é preso por corrupção O diretor adjunto do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul baiano, Jabes Gomes Santana, foi preso, na manhã desta quarta-feira, 25, acusado de liderar um grupo que cobrava dinheiro de criminosos para facilitar a entrada de telefones celulares e drogas na unidade. Junto com ele, foram detidos oito agentes penitenciários do conjunto. Eles foram indiciados por corrupção passiva e estão na delegacia do município.