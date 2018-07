Diretor de presídio da BA é exonerado após ação da PM O diretor da Penitenciária Lemos Brito (PLB), de Salvador (BA), Luciano Patrício de Oliveira, foi exonerado do cargo, por decreto do governador baiano, Jaques Wagner (PT), publicado no Diário Oficial do Estado de hoje . A decisão decorre da Operação Big Bang, de combate ao tráfico de drogas, realizada ontem, na capital baiana, pelo Ministério Público e pelas Polícias Civil e Militar. Na ação, agentes encontraram duas pistolas e R$ 280 mil na cela de Genilson Lino da Silva, o Perna, apontado como principal traficante de drogas baiano, mesmo estando preso na PLB. Entre outras regalias, Silva tinha uma cópia da chave da cela. Para o lugar de Oliveira, foi nomeado o diretor da Colônia Penal de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, Isidoro Orge Rodriguez. O governo também anunciou que vai pedir a transferência de Perna para algum presídio federal de segurança máxima fora do Estado.