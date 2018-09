Diretor de presídio é encontrado morto em Minas Gerais

Segundo a Polícia Militar, o veículo foi localizado por volta das 15h, com os vidros fechados e com uma marca de tiro na janela do motorista. O corpo de Ribeiro foi encontrado com um revólver em uma das mãos. Ele morreu atingido por um tiro na cabeça.

O diretor do presídio estava desaparecido desde o fim da tarde de ontem, quando deixou o trabalho em direção ao campus da Pontifícia Universidade Católica (PUC) no bairro Dom Cabral, na capital mineira, onde estudava.