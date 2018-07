Diretor deixa CDHU após crítica de Alckmin

Segundo reportagem publicada no jornal Folha de S.Paulo, o diretor relacionou as falhas estruturais constatadas em 16 casas entregues pela companhia em Ribeirão Preto, no interior, à falta de educação dos moradores, que moravam em favelas antes da mudança. Ele teria dito que não se consegue mudar a educação das pessoas mudando só seu endereço.

A CDHU afirmou que as declarações de Leite não refletem a posição e o pensamento da empresa e pediu desculpas às famílias. O governo assegurou que adotará todas as medidas cabíveis para solucionar os problemas no conjunto.