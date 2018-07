Diretor diz que Itaipu está imune à crise paraguaia

"Itaipu é território binacional. Os problemas do Paraguai são do Paraguai, assim como os problemas do Brasil, são do Brasil", disse. Segundo Sameck, a empresa está "blindada" e não será afetada. Itaipu foi construída pelos dois países entre 1975 e 1982 e hoje é uma das usinas que mais produzem energia do mundo.

Sameck lembrou que está há nove anos na empresa e, neste período, sete diretores já foram substituídos e não houve falta de um único quilowatt de energia em razão das mudanças. Questionado se poderiam ser colocadas tropas federais para garantir a segurança da área da empresa, Sameck respondeu que não há "nenhuma possibilidade de isso ocorrer". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.