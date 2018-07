Diretor diz que principal problema foi falta de docentes

Pereira explica que a falta de professor de matemática no 3º ano do ensino médio foi o que mais afetou o desempenho dos estudantes no exame de 2009. "Foram quatro, cinco meses sem professor de matemática, de 28 de abril até o fim de setembro", afirma.

Além disso, o diretor da escola pegou uma licença de três meses e se afastou de suas funções no ano passado.

"A parceria abriu um novo espaço pedagógico e fez coisas que o Estado não tinha feito. Não teríamos condições de bancar de R$ 800 a R$ 1 mil de xerox por mês nem de gastar R$ 40 mil para fazer o novo espaço pedagógico. O problema é a falta de professores. E a parceria não tem como contratar substitutos", afirma Pereira. / F.M.