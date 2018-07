Diretor do Bolshoi diz saber quem o atacou com ácido O diretor artístico do Balé Bolshoi, Sergei Filin, disse neste domingo que sabe quem está por trás do ataque de que foi alvo, segundo informou a emissora britânica BBC. No atentado, uma pessoa mascarada lançou ácido contra seu rosto, o que quase o levou a perder a visão.