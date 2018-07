Diretor do Einstein sugere maior troca com setor público O membro da diretoria do Hospital Israelita Albert Einstein Reynaldo André Brandt disse nesta quarta-feira, 16, durante o Fórum Estadão sobre saúde, que é preciso uma maior participação do setor privado na elaboração das políticas nacionais de saúde. Segundo ele, o segmento tem muito a contribuir com a sua experiência, tendo em vista o grande número de profissionais e equipamentos de saúde.