Diretor do FMI comparece à Justiça por acusação de abuso sexual

O diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, em Berlim, em foto de abril de 2010

NOVA YORK - O diretor-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), Dominique Strauss-Kahn, compareceu nesta segunda-feira, 16, a uma audiência na Justiça de Nova York, onde enfrenta acusações de agressão sexual, cárcere privado e tentativa de estupro.

Veja também:

Estadão ESPN: Diretor do FMI declara que não é culpado

Políticos e seus escândalos sexuais

Strauss-Kahn foi acusado por uma camareira de um hotel de Nova York onde ficou hospedado. Ele deveria ter ido ao tribunal no domingo, mas o comparecimento foi adiado para que exames e análises científicas fossem realizados.

Nos exames a que o diretor do FMI foi submetido, os peritos buscaram lesões que indicassem uma possível luta com a camareira e traços de DNA da suposta vítima.

Também nesta segunda-feira, também surgiram outras acusações contra Strauss-Kahn. Uma escritora francesa afirma que poderá entrar com uma denúncia devido a uma suposta agressão sexual em 2002.

O diretor-gerente do FMI, que é casado e tem 62 anos, foi preso no sábado à tarde, quando já estava sentado na primeira classe de um avião da Air France prestes a decolar para Paris. Ele vem sendo considerado um possível candidato à Presidência da França pelo Partido Socialista.

Acusação

Um porta-voz da polícia de Nova York, Paul Browne, disse à BBC que as acusações foram feitas por uma mulher de 32 anos de origem africana que trabalha como camareira no hotel Sofitel, perto de Times Square, onde o chefe do FMI estava hospedado. Ela disse que o hóspede saiu nu do banheiro enquanto ela limpava a suíte de luxo do hotel, que custa US$ 3 mil por noite.

"Recebemos uma denúncia de que uma camareira em um hotel no centro de Manhattan tinha sido abusada sexualmente pelo ocupante de uma suíte de luxo naquele hotel, e que este indivíduo tinha fugido", Browne disse à BBC. "A camareira disse ter sido atacada violentamente, trancada no quarto e abusada sexualmente", disse ele.

Telefone celular

Segundo testemunhas que estavam no hotel, Strauss-Kahn deixou o local às pressas, esquecendo seu telefone celular e outros pertences pessoais. Ele teria então ligado do aeroporto para a recepção do hotel, pedindo que o aparelho fosse devolvido, mas a polícia já havia sido acionada no caso e equipes foram mandadas para o JFK.

"Nossos investigadores pediram às autoridades aeroportuárias que impedissem o avião de partir, foram até o aeroporto e o levaram sob custódia", afirmou Browne. "Se tivéssemos demorado mais dez minutos, ele já estaria voando a caminho da França", disse.

Segundo Browne, a camareira foi atendida em um hospital para o tratamento de pequenos ferimentos. Mais tarde, ela identificou o ex-ministro das finanças francês como o homem que a teria atacado. Strauss-Kahn não tem imunidade diplomática e estava em Nova York por motivos particulares.

Esposa

A esposa de Strauss-Kahn, a proeminente jornalista francesa Anne Sinclair, disse acreditar que seu marido é inocente. "Eu não acredito por um segundo sequer nas acusações levantadas contra meu marido", disse Sinclair em um comunicado.

Na França, alguns viram a prisão como uma humilhação nacional, enquanto outros sugerem que pode se tratar de um complô criado por seus opositores políticos.

O diretor-gerente do FMI contratou como chefe de sua equipe de defesa o criminalista americano Benjamin Brafman, que já representou várias celebridades com sucesso, inclusive os rappers P. Diddy e Jay-Z.

Seus advogados disseram no domingo que Strauss-Kahn estava "cansado, mas bem" e que ele "pretende se defender vigorosamente destas acusações e nega ter cometido qualquer delito".

Carreira política

O FMI informou que o vice-diretor-gerente do fundo, John Lipsky, ocupará interinamente o cargo de diretor-gerente durante a ausência de Strauss-Kahn. A cotação do euro em relação ao dólar caiu ao ponto mais baixo em seis semanas nesta segunda-feira, influenciada pelo anúncio da prisão.

Strauss-Kahn participaria nesta segunda-feira de uma reunião em Bruxelas sobre a concessão de ajuda financeira à Grécia e a outros países endividados da zona do euro.

As acusações contra Strauss-Kahn também mudaram o cenário da corrida presidencial francesa. Sua candidatura ainda não havia sido anunciada, mas era esperado que ele concorresse à Presidência pelo Partido Socialista, já que pesquisas de opinião mostravam que ele contava com boa vantagem sobre o atual presidente Nicolas Sarkozy, que deve concorrer à reeleição em abril de 2012.

'Erro de julgamento'

Strauss-Kahn concorreu à liderança do Partido Socialista Francês em 2006, mas foi derrotado por Ségolène Royale, que foi depois derrotada por Sarkozy nas últimas eleições presidenciais, em maio de 2007. Ele foi então nomeado diretor-gerente do FMI em setembro de 2007, com o apoio de Sarkozy.

Ele recebeu elogios por sua atuação à frente do FMI, que dirigiu durante momentos difíceis, incluindo a recente crise financeira global. Mas foi investigado em 2008 pelo conselho do FMI sobre o seu relacionamento com uma mulher que fazia parte de sua equipe.

O conselho determinou que suas ações "refletiram um sério erro de julgamento", mas que o relacionamento com a mulher havia sido consensual. Na ocasião, Strauss-Kahn pediu desculpas aos funcionários do FMI e à sua mulher.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.