Diretor do Goiás ''erra'' e fala em dívida com Inter

Na competição a que o dirigente se refere, o Campeonato Brasileiro de 2007, o Goiás bateu o Inter por 2 a 1, no Serra Dourada, na última rodada, com gol de pênalti em que o árbitro Djalma José Teixeira mandou voltar a cobrança duas vezes, foi a 45 pontos, escapou do rebaixamento. Já o Corinthians, que só empatou com o Grêmio, em Porto Alegre, e ficou com 44, foi para a Série B.

Mais tarde, percebendo a gafe, Figueiredo se corrigiu. "Eu me confundi. Na verdade, nossa gratidão é com o Grêmio, que não permitiu que o Corinthians vencesse no Olímpico. Com isso, e como vencemos o Inter aqui, escapamos do rebaixamento." E se explicou. "Eu nem era diretor na época. Achei que o Goiás tinha jogado com o Grêmio e o Inter com o Corinthians."