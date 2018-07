Diretor do Ibama projeta 'desmate zero' no AM em 2013 Relatório anual das operações de combate ao desmatamento no Amazonas mostra uma queda de mais de 50% nos índices de desmate de áreas primárias (nunca desmatadas) em relação ao ano passado. E mais: segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o índice é o mais baixo dos último cinco anos. "Com essa diminuição acelerada no desmatamento, pode-se fazer uma projeção de um desmate zero em 2013", afirmou o superintendente do Ibama no Amazonas, Henrique Pereira. Com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os números apontam que o Amazonas registrou 295,64 quilômetros quadrados desmatados este ano, ante 1.558 km² em 2003, segundo fotos colhidas por satélites. No ano passado, foram cortados 610,64 km². Além da redução do desmatamento, o Estado do Amazonas também apresentou este ano o menor índice de focos de calor dos últimos cinco anos. Foram detectados 1.081 focos contra 1.138 no ano passado, diminuindo assim as queimadas associadas às atividades agropastoris. Para o superintendente do Ibama, o fato de o Amazonas ter diminuído o índice dos desmatamentos progressivamente, apresentar uma tendência matemática de diminuição desses índices e ser o Estado da região amazônica menos desmatado pode ser explicado por dois fatores. O principal é a falta de acesso rodoviário às matas. "Quem desmata no Amazonas tem de desbravar mata virgem porque não há estradas", afirmou. Além disso, para ele, a atuação conjunta dos governos estaduais e federal de fiscalização e autuação tem se mostrado eficiente, além da criação de Unidades de Conservação.