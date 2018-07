Diretor do Into, no Rio, deixa o cargo em 4 de janeiro

Motta Filho é médico de carreira do Into e desde 2008 estava à frente da instituição. De 2005 a 2007, foi vice-diretor, responsável pela administração do hospital. Ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. No texto aos funcionários, o médico diz que vai "se dedicar a trabalhos assistenciais e acadêmicos".

A longa fila no Into foi alvo de críticas da população, do Sindicato dos Médicos e do próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que se referiu ao sistema de marcação de consultas como "arcaico". O ministro anunciou mudanças no atendimento no Into, com marcação informatizada e mutirão de cirurgia aos sábados. Hoje, 21 mil pessoas aguardam por uma cirurgia na instituição. Em alguns casos, a espera pode ultrapassar dois anos.