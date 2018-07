Diretor do Itaú BBA vai presidir Redecard

Claudio Yamaguti, na Redecard desde o ano passado, deixará a companhia em 14 de novembro e será substituído na presidência por Milton Maluhy Filho, que atualmente é sócio e diretor executivo do Itaú BBA, braço de atacado do Itaú Unibanco. Maluhy está no Itaú desde 1995 e foi promovido a diretor exeutivo em 2010.

Na semana passada, Carlos Henrique Zanvettor renunciou ao cargo de diretor de varejo da Redecard. O posto ficou vago.

(Por Diogo Ferreira Gomes)