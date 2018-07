Diretor do presídio Bangu III é executado no Rio O diretor do presídio de segurança máxima Penitenciária Dr. Serrano Neves Bangu III, coronel José Roberto do Amaral Lourenço, foi morto com vários tiros por volta das 9 horas na Avenida Brasil, na altura da entrada do Complexo de Gerincinó, no Rio, segundo informações da Polícia Militar. Ainda não há informações sobre como teria ocorrido a execução.