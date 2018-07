Diretor e ator comparam set de 'O Hobbit' a reunião familiar As filmagens de "O Hobbit" têm se parecido com reuniões familiares para o diretor Peter Jackson e ao menos para um dos atores de "O Senhor dos Anéis", Elijah Wood. "Estou gostando muito mais do que imaginava. Literalmente é como se fosse uma reunião familiar, uma forma boa de ir trabalhar a cada dia", disse Jackson à Reuters no Festival de Sundance, onde promoveu seu documentário "West of Memphis".