Diretor francês encontra o seu Pixote

Karim Dridi é um cineasta francês mestiço. A tez clara, os cabelos loiros e os olhos azuis não revelam sua origem tunisina e ele próprio diz que isso tem sido bom para sua atividade como diretor de cinema. Como Dridi não parece do "Magreb", das antigas colônias, raramente sofreu o preconceito que a maioria silenciosa da França ainda destila contra esses "estrangeiros". Karim Dridi é autor de filmes como Pigalle, Bye-Bye, Cuba Feliz. Ele assina Khamsa, que estreia hoje (e o trouxe ao Festival do Rio do ano passado). Depois disso, reencontrando o deserto de seus antepassados, já fez Le Dernier Vol de Lancaster (O Último Voo de Lancaster), com Marion Cotillard.

Khamsa realiza um sonho antigo de Karim Dridi. Ao repórter do Estado, no fim de setembro, ele contou que ainda era garoto quando assistiu a Pixote, a Lei do Mais Fraco. O filme de Hector Babenco foi uma revelação para ele. "Não vivia exatamente num meio como aquele, mas era uma realidade com a qual podia me identificar. Não apenas a revolta do garoto, mas as condições sociais. Pixote foi o filme que me fez querer ser cineasta. E eu sempre quis fazer o meu Pixote", ele revela. Khamsa é a realização desse sonho.

O filme é sobre esse garoto magrebiano que vive à margem e forma trio de assaltantes com dois colegas. Há uma escalada na violência, mas ele se sente protegido pelo amuleto que lhe deu a jovem que ama. Dridi já filmou o bas-fond de Pigalle, as atividades de pequenos criminosos no bairro famoso da capital francesa. Fez, em Cuba, um road movie nos antípodas de Buena Vista Social Club. Enquanto Wim Wenders resgatou os grandes nomes da música cubana, Dridi soltou sua câmera na estrada, documentando músicos anônimos nessa Cuba sonhada e, apesar de tudo, feliz. Injustamente - mas quem disse que a vida é justa -, Cuba Feliz foi rotulado como sub-Buena Vista.

Khamsa começou a nascer quando Karim Dridi visitou, nos arredores de Marselha, um campo onde vivem, como refugiados, milhares de excluídos. Misturam-se ali ciganos e norte-africanos. "Esperava encontrar um subproletariado e o que vi era muito pior." A história de Marco, seu jovem protagonista, começou a se delinear. Meio cigano, ele é empurrado para a criminalidade. Karim Dridi filma fiel ao seu método - com um olho acurado para a topografia local, para a veracidade dos detalhes que revelam as pessoas e os ambientes. Khamsa foi um filme feito com muito empenho. Obteve boas críticas na França, mas Dridi admitia estar receoso de mostrar seu filme no Brasil. Afinal, Babenco...

"Não cabe a mim comparar Khamsa com Pixote", dizia ele. Mas de uma coisa, ele estava satisfeito. Por tratar do universo cigano, Dridi fez questão de mostrar seu filme a Toni Gatlif. O cineasta francês de origem cigana está lançando, curiosamente, nesta semana, seu novo filme na França. Liberté trata da shoah - o Holocausto - dos ciganos durante o nazismo, na França ocupada. Dridi queria estar preparado para as reações da imprensa. Gatlif tranquilizou-o. Achou o filme muito bom. Tranquilo, Dridi resolveu mudar o tom e saiu da periferia de Marselha para o Saara, no começo do século passado. O universo de O Último Voo é romanesco. Marion Cotillard faz essa precursora da aviação que busca, no deserto, o amante, também piloto, que desapareceu. Ela se envolve com um oficial francês, no quadro do norte da África convulsionado pelos choques com o Exército colonial. Dridi gostou de mudar o tom, mas o próximo filme, de novo investindo no social, será realizado no Brasil.

Serviço

Khamsa (França/2008, 95 min.) - Drama. Dir. Karim Dridi. 12 anos. Cotação: Bom