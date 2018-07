Diretor-geral de novela e atriz são assaltados no Rio

Schechtman e Paula estavam num Toyota Corolla, com um motorista particular, seguindo pela Rua das Laranjeiras, quando foram rendidos pelos criminosos e obrigados a entregar objetos pessoais e sair do carro. De acordo com a Polícia Civil, o casal não foi agredido. Os ladrões fugiram com o carro em direção ao Morro da Coroa, no Catumbi (zona norte), mas foram perseguidos por policiais militares e houve troca de tiros. Os criminosos abandonaram o automóvel e tentaram fugir a pé. Um deles conseguiu, mas outro, ferido nas pernas, foi preso após invadir uma casa. O acusado foi identificado como James Dean Lindoso, de 31 anos, e estava foragido da polícia.