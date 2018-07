Diretor japonês morre aos 76

Memória

Um dos cineastas mais rebeldes do Japão, Kôji Wakamatsu morreu ontem em decorrência de ferimentos que sofreu ao ser atropelado por um táxi em Tóquio, na sexta-feira. Ele tinha 76 anos. Com mais de cem filmes, iniciou a carreira nos anos 1960. Seu cinema era provocativo, misturando a estética de vanguarda disseminada pela nouvelle vague francesa com temas políticos, violência e erotismo.

Em 1965, seu Secrets Behind the Wall foi selecionado pelo Festival de Berlim, causando polêmica no Japão. Em virtude da controvérsia, ele abandonou o estúdio Nikkatsu, onde começou a carreira, e fundou sua produtora independente.

Em 1971, o artista foi novamente alvo de controvérsia por dirigir um documentário sobre a Frente pela Libertação da Palestina em parceria com um membro do grupo comunista Exército Vermelho Japonês. Em 1975, voltou a chocar a sociedade japonesa ao produzir O Império dos Sentidos, de Nagisa Oshima.

Nos anos 1980 e 1990 sua produção diminuiu, mas nos anos 2000 voltou a ficar em evidência. Em 2010, Caterpillar, drama sobre a 2.ª Guerra, foi selecionado para o Festival de Berlim. Neste ano, sua cinebiografia do escritor Yukio Mishima, 11:25: The Day He Chose His Own Fate, foi exibida no Festival de Cannes. No mês passado, outro drama, The Millennial Rapture, passou em Veneza.