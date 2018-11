Diretor mata presidente de rede de farmácias na BA

De acordo com o delegado André Carneiro, da 16ª Delegacia da capital baiana, que investiga o caso, os crimes ocorreram por volta das 10 horas, quando Lopes chegou à sede da rede atirando na vítima. Após acertar o presidente da farmácia, Lopes se matou. Régis chegou a ser levado ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu ao ferimento. Outras quatro pessoas estavam no imóvel e testemunharam o crime.

Integrantes da Boa Farma relataram que os dois vinham tendo desentendimentos desde o início do ano, por causa da disputa pela presidência da rede, que congrega 102 farmácias e faz parte da Federação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácias (Febrafar).

Lopes, que já havia sido presidente da rede, teria a intenção de disputar o cargo mais uma vez, na eleição marcada para 21 de janeiro. Régis, porém, teria vetado a candidatura por Lopes estar inadimplente com a rede e ter perdido o comando da farmácia da qual era proprietário, em uma disputa judicial.

A inscrição das chapas seria encerrada no próximo dia 30. "Tudo indica que o crime foi cometido pela disputa pelo poder na rede", avalia o delegado. Régis, que foi reitor da Faculdade Dois de Julho e superintendente do Banco do Nordeste, cargo no qual se aposentou, tinha duas farmácias, uma no bairro do Campo Grande e outra no Pituba.