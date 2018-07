Diretor na fundação de Mandela renuncia após omitir diamantes

Ractliffe era diretor da Fundação Nelson Mandela para Crianças na época da entrega dos diamantes. Ele confessou estar com as pedras preciosas depois que Campbell as mencionou em um depoimento prestado no tribunal para crimes de guerra em Haia, durante julgamento do ex-presidente da Libéria Charles Taylor.

Promotores vêm tentando provar que as pedras dadas a Campbell por Taylor depois de um jantar beneficente em Johanesburgo eram parte dos chamados "diamantes de sangue". A modelo disse que não conhecia a pessoa que lhe deu as "pedras com aparência suja".

As três pedras preciosas estão agora nas mãos da polícia sul-africana e Ractliffe pode ser acusado de ter guardado os diamantes brutos sem uma licença, fato considerado um crime na África do Sul.

"Ele ainda não foi acusado", disse Musa Zondi, um porta-voz da unidade policial de elite Hawks, acrescentando que as investigações continuavam.

Ractliffe disse ter guardado as pedras para Campbell porque temia que ela fosse infringir a lei se as levasse para fora do país. Ela havia sugerido vender as pedras e usar o dinheiro para causas justas, apesar de ele ter pensado que seria mais prudente guardá-las.

"O sr. Ractliffe lamenta sua omissão, por não ter informado até agora a fundação (de Nelson Mandela) sobre o fato de ter recebido os diamantes brutos", disse a fundação no comunicado que anunciou a renúncia de Ractliffe como membro do conselho da entidade de caridade do ex-presidente da África do Sul.

Taylor está sendo acusado em Haia de estupro, escravidão sexual e recrutamento de crianças para atuar como soldados durante as guerras na Libéria e Serra Leoa. Promotores alegam que ele recebia diamantes dos rebeldes de Serra Leoa e os usava para comprar armas, acusação que ele nega.

