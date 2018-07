Diretor quer independência do Pnuma até Rio+20 acabar

Para Steiner, o fortalecimento do Pnuma é um dos "resultados potenciais" da Rio+20. "Espero que sim (que o Pnuma se torne uma agência independente), porque a maioria dos países tem a prioridade de fazer qualquer coisa para reforçar a capacidade de governança ambiental internacional", disse, depois de palestra no estande do programa no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca.

Segundo ele, não há país que seja "contra a evolução" do Pnuma, "mas há perspectivas diferentes". O diretor espera a ajuda do Brasil na questão. "Mas não é uma posição nacional que vai determinar a da comunidade internacional. É uma negociação, penso que é papel principal do Brasil, neste momento, dar liderança e facilitar um consenso. O governo brasileiro mandou um sinal de que está aberto para ajudar neste papel."