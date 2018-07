Diretor recusa Nelsinho em sua equipe em 2010

Está tudo muito recente, ainda, o que favorece a que as reações sejam como a do diretor de patrocínios do grupo Virgin, Alex Tai, ontem, no paddock do circuito de Cingapura. Mas sua reprovação a aceitar Nelsinho Piquet como candidato à vaga na equipe Manor, a ser patrocinada pelo grupo em 2010, mostra como será difícil para o piloto brasileiro voltar a competir na Fórmula 1, pelo menos na próxima temporada.

Pela manhã, o inglês John Booth, proprietário da escuderia Manor na Fórmula 3 inglesa, entre outras categorias, disse que não teria problemas em ver Nelsinho Piquet como piloto do time que vai estrear na Fórmula 1 em 2010. O filho de Nelson Piquet conquistou o título da conceituada Fórmula 3 Britânica, em 2004, aos 18 anos, superando a eficiente organização de John Booth. E o inglês acompanhou a trajetória de Nelsinho na GP2 até chegar à Fórmula 1, sempre demonstrando competência.

Ocorre que a Manor na F-1 será patrocinada pelo grupo Virgin, do arrojado empresário Richard Branson. E ontem, no paddock do circuito de Cingapura, jornalistas ingleses perguntaram ao diretor de investimentos em patrocínio a respeito dos pilotos da equipe. A Virgin investe na Brawn GP desde o começo do campeonato, daí a presença de Alex Tai na corrida.

"Não é profissional falar de outro time, sendo que agora estamos associados a um de nome Brawn GP que lidera os dois campeonatos e que penso vencerá os dois", disse Alex Tai. "Porém, como diretor do grupo Virgin, posso garantir que nas equipes em que nós investimos nunca teremos alguém que faça trapaças." Rubens Barrichello acha que o caminho para Nelsinho é conseguir patrocinador e competir numa das quatro novas equipes. "Se der sorte de pegar um carro bom e realizar belas corridas, o pessoal da Fórmula 1 vai se esquecer rapidinho de tudo o que aconteceu."

O substituto de Nelsinho Piquet, o francês Romain Grosjean, protagonizou uma passagem ontem que nem mesmo que um diretor de cinema desejasse produzir conseguiria com tanta perfeição. Na mesma curva 17, com o mesmo carro de Nelsinho, da mesma forma, Grosjean perdeu o controle do seu Renault, na primeira sessão livre de ontem, e colidiu contra o muro.

A sala de imprensa caiu na risada e Grosjean recebeu longas palmas. Desta vez, porém, não houve safety car. O treino foi interrompido para a retirada do carro do francês. Nos boxes, mostrou-se surpreso com a procura em massa da imprensa. Ao lhe explicarem a razão, riu e disse: "Eu não sabia que havia sido naquele ponto que o Nelsinho bateu. É fácil perder o controle da traseira e tocar no muro, como fiz." Como a dinâmica do acidente de Nelsinho foi essa também, não é difícil compreender que o piloto não precisou de muito para atender ao pedido de Flavio Briatore.