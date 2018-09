Diretora diz não saber sobre apologia antes de denúncia A diretora da Escola Estadual João Octávio dos Santos, Maria Madalena de Almeida Seralva, disse à polícia em Santos (SP) que não sabia que o professor de matemática Lívio Celso Pini tinha aplicado problemas aos alunos com temas relacionados à criminalidade. Em depoimento prestado na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) hoje, a diretora afirmou que só tomou conhecimento do fato na última quarta-feira, 16, quando foi procurada pela família de uma estudante da escola, que fica no morro do São Bento. Pini ainda não foi encontrado pela polícia para receber a intimação e prestar depoimento.