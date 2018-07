Diretora do Facebook vende US$7,4 mi em ações da rede social

Sheryl obteve cerca de 7,44 milhões dólares com a venda de aproximadamente 353 mil ações do Facebook na quarta-feira, de acordo com um comunicado enviado à SEC na sexta-feira. A diretora ainda possui 18,1 milhões de ações adquiridas do Facebook, de acordo com o arquivamento.

O Conselheiro Geral do Facebook, Theodore Ullyot, e o diretor de contabilidade, David Spillane, também venderam milhões de dólares em ações esta semana, segundo os documentos. Todas as vendas dos executivos "eram parte de planos pré-estabelecidos de negociação de ações".

Essas foram as primeiras vendas feitas pela alta administração do Facebook após a oferta pública inicial da empresa, em maio.

A maior rede social do mundo tornou-se a única empresa dos EUA a estrear com um valor de mercado de mais de 100 bilhões de dólares, mas viu seu valor desabar mais de 40 por cento desde então, com preocupações sobre suas perspectivas de longo prazo de lucros.

(Por Alexei Oreskovic)