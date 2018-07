Diretora neozelandesa Jane Campion vai presidir júri de Cannes

Campion é a única mulher a já ter vencido o principal prêmio de Cannes, a Palma de Ouro, pelo filme "O Piano", o mesmo pelo qual recebeu um Oscar de melhor roteiro. Ela sucede o diretor norte-americano Steven Spielberg, que chefiou o júri no ano passado.

"Estou realmente honrada em me juntar ao Festival de Cinema de Cannes como presidente dos longas em competição para 2014", disse Campion em comunicado emitido pelo festival. "Na verdade, estou ansiosa", disse.

"Desde que vim a Cannes pela primeira vez com meus curta-metragens em 1986, tive a oportunidade de ver o festival a partir de muitos lados e minha admiração por essa rainha dos festivais de cinema tem ficado apenas maior."

Campion elogiou a habilidade de Cannes para celebrar o glamour da indústria cinematográfica com suas estrelas e festas ao mesmo tempo em que "mantém rigorosamente a seriedade do festival em relação à arte e à excelência do novo cinema mundial".

Além de conceder a Palma de Ouro para "O Piano" em 1993, naquele ano o festival também premiou Holly Hunter, protagonista do filme, como melhor atriz.

Campion, que nasceu em Wellington e estudou para ser antropóloga, começou a fazer curta-metragens nos anos 1980 e venceu o maior prêmio da categoria em Cannes em 1986. Entre os longas da diretora também estão "Brilho de uma Paixão" (2009) e "Fogo Sagrado" (1999).

(Por Michael Roddy)