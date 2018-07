Diretores de centro são presos por fraudes no PR

As investigações apontaram a instalação de uma quadrilha para desviar capitais ou ativos e falsificar assinaturas do sócio para empréstimos. Segundo o delegado do Cope, Cassiano Aufiero, o grupo ainda é maior. "Outras 22 pessoas já foram identificadas e estão envolvidas. Esse dinheiro saía da entidade e ia para a conta particular deles", afirmou.

Em uma nota oficial, a Cescage, que atende cerca de três mil alunos, afirma que uma "Comissão Provisória foi nomeada para gerir faculdade e dar continuidade a atividades, sem prejuízo a docentes, funcionários, alunos e fornecedores", informa. As investigações, que tiveram início no final do ano passado, devem continuar. Uma perícia contábil pretende verificar novas situações irregulares.