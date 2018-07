Diretores do Detran do DF estouram pontuação na CNH

O diretor-adjunto do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), Jorge Cézar de Araújo, foi multado seis vezes, e o de Habilitação, Gualter Tavares Neto, nove, dentro da política de tolerância zero no tráfego de Brasília. Depois de suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet por dirigir em velocidade excessiva nas ruas da capital federal, o Detran pôs esta semana os dois diretores na lista dos malcomportados. Araújo e Tavares Neto passaram dos 20 pontos na CNH e, pela legislação, devem ter suspenso o direito de dirigir e retornar à auto-escola para reciclagem. O governador José Roberto Arruda (DEM) pediu explicações ao diretor-geral do departamento, Délio Cardoso, sobre a escolha de assessores desatentos às leis de trânsito. A questão é que Cardoso também não é o melhor exemplo. Ele foi flagrado por radares eletrônicos cometendo 42 infrações nos últimos dez anos, a maioria por alta velocidade. Dessas, cinco são consideradas graves e a lei inclui, entre as punições, a suspensão do direito de conduzir. Os dados dos dois diretores estão inseridos nos computadores do Detran. As seis multas de Araújo foram todas por excesso de velocidade. Tavares Neto, que é responsável pela área de habilitação de motoristas, somou 37 pontos, quase o dobro da pontuação necessária para suspensão da carteira (21). A assessoria do Detran informou que eles recorreram das multas e não se manifestariam. O diretor-geral do Detran afirmou que as infrações atribuídas a veículos em nome dele foram cometidas ao longo de dez anos e, pelo espaço de tempo entre uma e outra, não geram acúmulo de pontos suficiente para suspensão da licença. Cardoso fez fama na capital com uma campanha implacável contra os radares eletrônicos, chamados "pardais", que fotografam carros em alta velocidade ou cortando sinal vermelho e mandam a multa para a casa do infrator.