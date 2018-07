Diretores do Rio se dedicam mais à gestão do que aos alunos

Os diretores das 1.064 escolas municipais do Rio gastam mais tempo resolvendo questões administrativas do que acompanhando a evolução dos 650 mil alunos da rede. Fazem isso, em parte, porque faltam funcionários nas escolas.

Segundo pesquisa feita com 976 diretores, 44,51% se dedicam mais a normas administrativas do que ao aprendizado dos alunos (35,63%). Tarefas como controlar a merenda, carimbar cadernetas e preencher relatórios tomam mais tempo do que discutir com os professores as dificuldades das crianças. O levantamento foi feito no fim de outubro, quando o município aplicou a Prova Rio aos alunos do 3.º e 7.º ano para testar o nível de aprendizado.

"O nosso sonho é que os diretores prestem mais atenção ao aspecto pedagógico", diz Cláudia Costin, secretária municipal de Educação. "Mais importante do que ter ou não a quadra coberta é saber se as crianças estão aprendendo."

A pesquisa revela que os diretores são experientes, mas leem pouco (63% só leem de dois a quatro livros de educação por ano) e estão sobrecarregados com a falta de pessoal administrativo (queixa de 67,61%).

Solução. Não existe uma solução a curto prazo para facilitar a vida dos diretores. A secretária reconhece a falta de funcionários, mas admite que não tem condições de atender à demanda rapidamente. "Nós atingimos o limite da responsabilidade fiscal. Para ajudá-los, estamos tornando as tarefas mais fáceis, informatizando as escolas."

Além dos alunos, que passam por avaliações bimestrais, os diretores também são testados pela secretaria. As avaliações são mensais e incluem questões administrativas e pedagógicas. "Logo após a Prova Rio, diante dos resultados dos alunos, 15 diretores foram afastados", diz Claudia. "Como a gestão das escolas é acompanhada mensalmente, dá para a gente saber se os alunos foram mal na prova por falta de dedicação da diretora."

Apesar das dificuldades, Costin acredita que a maioria desempenha bem o seu papel. "Há escolas extremamente difíceis de serem administradas, como a Italo Zappa, na zona oeste, ou a escola do Complexo do Alemão (conjunto de favelas na zona norte). Mas as diretoras superam os problemas e colocam as escolas em um patamar muito bom."

Especialização. Para melhorar o nível dos diretores, a secretaria oferecerá, a partir deste ano, três cursos de especialização em parceria com a Universidade Federal Fluminense, a UniRio e a Fundação Lemman. "Daremos prioridade sobretudo à parte pedagógica, mas também vamos cuidar de questões administrativas." Mesmo incentivando o aprimoramento acadêmico, Cláudia destaca que nada pesa tanto no bom resultado quando a experiência dentro da escola. "Nossos melhores diretores são aqueles que ficaram anos na sala de aula. São eles que dão mais valor ao aprendizado dos alunos."

Retrato

94% dos diretores do Rio trabalham há mais de 15 anos

na área educacional

45% se queixam da falta de recursos humanos nas escolas

58% afirmam que enfrentam problemas disciplinares de

seus estudantes