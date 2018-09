Diretores e pais fazem 'ginástica' para a Copa

Competição. Alunos do colégio Santo Américo participam de campeonato de futsal que imita a tabela do torneio mundial

A poucos dias do fim de semestre, dois jogos do Brasil na Copa obrigam as escolas a mexer no calendário letivo e os pais, a repensar as agendas. Na maioria dos casos, a solução capaz de atender a todos tem sido deixar alunos e famílias decidirem se preferem assistir aos jogos em horário de aula em casa, ou se o melhor é permanecer na escola.

Assim como o marido, a advogada Renata Pastorino vai parar só durante os jogos e não teria como pegar os filhos, de 4 e 7 anos. "Estou montando um esquema de revezamento na minha equipe, mas sou coordenadora e vou trabalhar todos os dias. Os prazos do fórum não vão parar", afirma Renata.

No colégio onde seus filhos estudam, o Renovação, os estudantes estão oficialmente dispensados no horário do jogo, mas os pais que não puderem buscá-los tampouco precisam se preocupar. O espaço onde os alunos normalmente podem permanecer fora do horário de aulas para fazer deveres ou atividades extras vai funcionar durante os jogos.

Renata acredita que os filhos não vão sentir falta de passar esse momento em família. "A verdade é que eles ainda são muito pequenos para acompanhar um jogo inteiro. Se tiver pipoca e brincadeiras na escola, eles vão se divertir", diz. "Imagino até que alguns dos pais que possam ficar com os filhos prefiram deixá-los no colégio."

Já Flávio Carvalho, um apaixonado por futebol, diz estar feliz com a perspectiva de ver a estreia do Brasil com os três filhos, de 4, 6 e 8 anos. "Esta é a primeira Copa que eles estão realmente curtindo. Vai ser uma tarde muito gostosa." O gerente de banco conta que ele e os demais pais do Colégio Catamarã ficaram satisfeitos com a dispensa de uma hora e meia antes da partida, às 15h30. "As aulas terminam às 16h. Ficamos preocupados se teríamos de ir no meio do jogo."

Ainda assim, buscar os filhos em dia de partida da seleção exige um esforço logístico, mesmo com ele e a esposa liberados do trabalho. "Saio uma hora antes da partida e vou direto para casa. Minha esposa consegue sair mais cedo para buscá-los." Flávio pretende, dessa forma, evitar um problema que teve na Copa passada: ficar preso no trânsito e perder o início de um dos jogos.

Descanso. Na estreia do Brasil, alguns estudantes não precisarão nem sair de casa. No meio de uma semana de provas, os alunos do colégio Bandeirantes que estudam no período da tarde ganharam o dia de folga, pois não haveria tempo hábil para aplicar os exames nem antes nem após o jogo. Os alunos do ensino médio, que estudam pela manhã, conseguiram só a dispensa de meio período - a partir das 9h30 - para assistir em casa à partida contra Portugal, às 11 horas.

Outras escolas adotaram medidas diferenciadas por faixa etária. No Pentágono, o ensino infantil manterá o horário padrão, mas a partir do fundamental os estudantes serão dispensados. Em ambos os casos, porém, há flexibilidade: pais de crianças do fundamental e médio poderão deixá-los na escola, assim como as famílias dos menores têm liberdade para buscá-los antes dos jogos. "Sabemos que muitos não têm com quem deixar os filhos pequenos", disse Cláudia Mileo, coordenadora do ensino infantil. "As crianças vão se divertir juntas. Assim atenderemos os pais e os alunos."

Companhia. Lucas Dias, de 14 anos, do 9.º ano do Colégio Itatiaia, está liberado para ver os jogos em casa, assim como todos os alunos a partir do 6.º ano. Mas o estudante está fazendo planos para assistir às partidas junto aos amigos no colégio mesmo, em um telão que será montado. Se não tivesse a escolha de ver na escola, iria para a casa da avó ou de algum colega. "Estava combinando com uns amigos de a gente se reunir, mas na escola vai ser ainda mais legal, porque tem mais gente."

Os adolescentes da escola Augusto Laranja que quiserem reunir turmas para ver a Copa, em compensação, vão precisar escolher a casa de alguém. Os planos dos estudantes do ensino médio de permanecer no colégio foram abandonados por dificuldades de transporte. A maioria volta para a casa de transporte contratado, mas logo que o jogo das 11 horas terminar, as peruas já precisarão buscar os alunos do período da tarde.

Programação

Dia 15

15h30

A estreia do Brasil, que enfrenta a Coreia do Sul, será no meio da tarde de uma terça-feira letiva.

Dia 20

15h30

Segunda partida, contra a Costa do Marfim, será domingo e não prejudicará calendário escolar.

Dia 25

11h

O último jogo da primeira fase cai numa sexta-feira. Brasil pega Portugal.

Dia 28 ou 29

15h30

Data das oitavas de final depende de resultados; muitas escolas já estarão em férias.