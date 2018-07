Diretoria da USP Leste continua ocupada por alunos Um grupo de alunos continua ocupando a diretoria da USP Leste na manhã desta quinta-feira, 03, em apoio à greve geral da Universidade. Eles pedem o afastamento do vice-diretor e diretor interino da Escola de Artes, Ciência e Humanidades (EACH), Edson Leite, e a regularização ambiental da unidade. Os estudantes aguardam uma reunião entre o reitor, João Grandino Rodas, e o diretor da EACH, que está prevista para as 16h, a fim de discutir a desocupação do prédio.