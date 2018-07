Diretório dos estudantes da UFRGS é incendiado O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, foi atacado nesta madrugada. Vândalos teriam ateado fogo no hall de entrada do prédio, que fica na Avenida João Pessoa, uma das mais movimentadas da capital gaúcha. Resquícios do incêndio foram encontrados durante a manhã, pelas primeiras pessoas a chegarem ao local.