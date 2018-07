Diretório Municipal do PT de SP defende secretário O Diretório Municipal do PT de São Paulo defendeu nesta quarta-feira, 6, em nota, o secretário de Governo da Prefeitura, Antônio Donato, da acusação de ligação com integrantes de uma quadrilha que recebia propinas na capital paulista. No comunicado, a direção "rejeita de forma taxativa" a tentativa de associar o nome de Donato aos suspeitos, diz que o bando agiu livremente na administração do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) e que só foi desvendado "por investigação iniciada na gestão petista de Fernando Haddad".