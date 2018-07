Dirigente do São Caetano será enterrado no ABC

O vice-presidente do time estava com o irmão em um automóvel do clube quando um motoqueiro se aproximou e efetuou os disparos. Eles foram levados para o pronto-socorro da Vila Alpina, mas não resistiram aos ferimentos. Adílson, que trabalhava como motorista do irmão no clube de futebol, levou um tiro no lado esquerdo do peito. A bala saiu do lado direito do corpo. A polícia ainda não sabe se o mesmo tiro atingiu Luiz, que só tinha uma perfuração do lado esquerdo do tórax.