Dirigente sul-africano deve perder o cargo O presidente da Associação de Atletismo da África do Sul (ASA), Leonard Chuene, deve perder o cargo depois de assumir que mentiu no suposto caso de hermafroditismo de Caster Semenya, atual campeã mundial dos 800 metros. Uma investigação do governo comprovou que o dirigente sabia dos exames realizados na atleta.