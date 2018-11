Dirigentes de aéreas tentam evitar greve da categoria Na tentativa de evitar uma greve no setor aéreo às vésperas das férias de verão, período de maior trânsito nos aeroportos nacionais, dirigentes do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) se reúnem na tarde de hoje, no Rio de Janeiro, com uma comissão de representantes dos aeroviários e aeronautas para chegar a uma solução.