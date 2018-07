Dirigentes defendem Briatore, que vai contra-atacar

Patrizia Spinelli, sua ex-assessora de imprensa, falou: "Tenho conversado diariamente com Flavio. Está na Itália. Se diz traído." O italiano prepara um contra-ataque. E foi orientado por ninguém menos que dois dos maiores responsáveis pela sua exclusão da F-1, Ecclestone e o presidente da FIA, Max Mosley, que recomendaram a ele recorrer da decisão.

Briatore reúne a documentação solicitada por seus advogados para tentar demonstrar que também foi vítima da história protagonizada por Nelsinho Piquet em Cingapura. Não reconhecer o que fez, contudo, segundo Ecclestone, foi o que levou o Conselho Mundial a puni-lo severamente.

O diário italiano Gazzetta dello Sport sugere que o veredicto e a sentença a Briatore já eram conhecidos dias antes do julgamento de Paris, segunda-feira, confirmando a hipótese de que a caça a ele atendeu a interesses políticos. O ex-diretor da Renault foi figura atuante na associação das equipes, Fota, presidida por Montezemolo. Briatore respondia pela área comercial da Fota. Bateu de frente com Mosley, nas questões políticas, e com Ecclestone, nas comerciais.