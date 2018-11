Disciplina como fim é ruim, mas cada um deve ter o seu papel

A disciplina como um fim é ruim de qualquer jeito. Preocupa um sistema que não está a serviço do aprendizado, mas separa o desenvolvimento de um comportamento que deve ser adquirido.

Quando não existe a compreensão da importância do aprendizado, acaba-se em um dilema: a criança começa a ver que quem possui conhecimento vale menos do que aquele que tem poder, agride e domina.

Apesar desse problema, é imprescindível que cada um assuma o seu papel: o aluno é aluno, pai é pai e professor é professor. Assumir isso detonaria o movimento atual em que todo mundo manda e ninguém obedece. Hoje, falta educação de valores e a criança não recorre ao adulto, mas usa-o e o manipula para conseguir o que quer. Diz que a escola o está perseguindo e o pai, muitas vezes, embarca nisso. O assunto é penoso para as famílias e elas dificilmente perguntam sobre as normas das escolas. Não se preocupam com elas até que começam os problemas.

A ideia de que às vezes a viagem é mais importante que o destino funciona bem em educação. Principalmente quando se fala em disciplina.