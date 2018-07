Disciplina não cursada em faculdade pode gerar desconto

A senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO), relatora do projeto na CAE, afirmou que, do ponto de vista estritamente econômico-financeiro, não há impedimento para a aprovação da matéria. Segundo ela, o autor da proposta, o ex-senador Cidinho Santos, justifica que os impactos sobre as receitas das entidades mantenedoras será muito pequeno.

"Ressalta-se, ainda, que se trata de questão de justiça econômica, pois os estudantes que se enquadram nos casos previstos na proposição estão, na verdade, pagando duas vezes pelo mesmo serviço", afirmou Lúcia Vânia.