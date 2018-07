Discriminação no ensino é debatida em encontro Apenas 20% a 30% das crianças com deficiência frequentam a escola na América Latina e no Caribe. Na Colômbia, de cada 100 jovens afrodescendentes que terminam o ensino médio, apenas dois têm acesso a estudos superiores. Mais de 20% dos indígenas são analfabetos no Peru, contra apenas 4% das pessoas que falam o espanhol como primeira língua. No Brasil, segundo pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 99% da comunidade escolar admite ter preconceito contra algum grupo, como negros, indígenas ou pessoas com deficiência.