Discurso de Obama apresenta escolha entre caminhos opostos

Em seu discurso à Convenção Nacional Democrata, na noite de quinta-feira, Obama apresentará a eleição presidencial de 6 de novembro, na qual ele enfrenta o republicano Mitt Romney, como sendo "uma escolha entre duas visões fundamentalmente diferentes para o futuro".

"Não vou fingir que o caminho que estou oferecendo é rápido ou fácil, jamais fiz isso", dirá Obama no discurso em que aceitará oficialmente a candidatura à reeleição, durante a convenção em Charlotte, na Carolina do Norte. Trechos do pronunciamento foram divulgados antecipadamente à imprensa.

"Vocês não me elegeram para que eu lhes diga o que vocês queriam ouvir. Vocês me elegeram para que eu lhes diga a verdade", afirmará o presidente.

"E a verdade é", prossegue o texto, "que levará mais alguns anos para que resolvamos os desafios que se acumularam durante décadas".

Ele vai estabelecer a meta de criar 1 milhão de novos empregos industriais até 2016. Atualmente, o desemprego nos EUA é de 8,3 por cento, cifra elevada que representa o maior ponto fraco de Obama na disputa contra Romney.

Apesar disso, o presidente tentará passar uma mensagem otimista sobre a possibilidade de resolver os problemas dos EUA. "O caminho que oferecemos pode ser mais difícil, mas leva a um lugar melhor. E estou pedindo a vocês que escolham esse futuro", dirá Obama.

No discurso, Obama deve convocar seus seguidores a apoiarem uma série de metas, como a duplicação das exportações até o final de 2014 e a redução pela metade das importações líquidas de petróleo até 2020.

