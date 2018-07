Discurso de Obama na Convenção mistura esperança e realidade

No discurso em que aceitou oficialmente a candidatura à reeleição, no fim da Convenção Nacional Democrata em Charlotte, na Carolina do Norte, Obama apresentou uma versão mais realista da mensagem de "esperança e mudança", mote da campanha que o levou à Casa Branca em 2008.

Após quatro anos lidando com guerras, desemprego e impasses políticos, ele adotou um tom mais contido, menos exuberante.

A tática no discurso foi apresentar ao eleitorado dois caminhos diametralmente opostos, representados por ele e Romney.

"Nunca disse que esta jornada será fácil e não vou prometer isso agora", afirmou ele. "Sim, nosso caminho é mais árduo, mas leva a um lugar melhor. Sim, nosso caminho é mais longo, mas o percorremos juntos", declarou.

A dois meses da eleição, Obama enfrenta o desafio de reavivar a magia da histórica campanha de 2008 e de estimular os eleitores frustrados com as dificuldades econômicas.

A convenção foi a maior vitrine eleitoral de Obama na campanha presidencial, pelo menos até o início da série de debates contra Romney pela TV, em outubro.

(Por Steve Holland e Jeff Mason)