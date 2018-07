Discurso faz Amorim queixar-se a Hillary

O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, informou ontem que o Brasil pediu à ONU mais envolvimento na crise de Honduras, de forma a evitar que a embaixada brasileira continue a sofrer ameaças e pressões. Ele reclamou à secretária americana de Estado, Hillary Clinton, da declaração do representante americano na Organização dos Estados Americanos (OEA), Lewis Amselem, que qualificou de "irresponsável" e "idiota" a volta do presidente deposto Manuel Zelaya.

Segundo Amorim, Hillary concordou com a necessidade da entrada da ONU nas negociações para impedir que a embaixada brasileira continue a correr riscos. Ele disse ter falado à a secretária de Estado que o Brasil está sofrendo represálias "por uma ação (a volta de Zelaya) na qual não teve nenhuma participação".

"Um envolvimento maior da ONU, que tem mais poder de ação (do que a OEA), seria uma medida imediata e teria possivelmente um efeito positivo", disse Amorim. Ao mesmo tempo, ele disse que é muito positivo o convite do governo de facto para uma visita da missão da OEA ao país. "Queremos, a despeito de nossa visão da ilegitimidade das pessoas que estão lá (no governo de Honduras), que seja encontrada uma solução negociada que permita a realização de eleições. Eleições naturalmente conduzidas pelo presidente legítimo", disse Amorim.

O chanceler informou que novamente o Brasil fez chegar a Zelaya um pedido para que ele pare de fazer declarações políticas de dentro da embaixada.

Amorim reiterou que o Brasil não vai abandonar Zelaya. "Seria muito fácil para nós simplesmente retirar os diplomatas que estão lá e o problema de segurança do ponto de vista para o Brasil terminaria. Mas não podemos fazer isso porque primeiro seria um gesto de covardia e, segundo, um gesto que diz respeito à própria democracia, e um incentivo a outros golpes no continente, coisa que não podemos fazer."

Ele chamou de "pseudo-ultimato" do presidente de facto Roberto Micheletti para que em dez dias o Brasil conceda asilo a Zelaya ou o entregue às autoridades hondurenhas. O Brasil enviou uma nova carta brasileira ao Conselho de Segurança da ONU manifestando preocupação com as ameaças e os ultimato do governo de facto.